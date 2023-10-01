Александр Моор пригласил земляков на международную выставку-форум "Россия"

| Фото: t.me/visittyumenn | Фото: t.me/visittyumenn

На международную выставку-форум "Россия" пригласил земляков и жителей России губернатор Тюменской области Александр Моор. Здесь будут представлены современные достижения Тюменской области и всех регионов страны.

"В разные времена тюменская земля становилась родным домом для тех, кто приехал сюда, в Сибирь, по своей воле. И сегодня в Тюменскую область активно приезжают работать, учиться и отдыхать. Наш регион неизменно в числе лидеров по естественному и миграционному приросту, качеству жизни, индексу счастья. Тюменская область входит в число самых студенческих регионов и территорий, где создают современный межвузовский кампус", - отметил Александр Моор в своем видеообращении.

Тюменская область, по его словам, сохраняет статус научного центра для нефтегазовой отрасли, а также одного из мировых центров нефтехимии. Регион становится более привлекательными для туристов. Главными точками притяжения гостей остаются Тюмень — столица термальных вод России, и Тобольск — древняя столица Сибири.

"Холодные снаружи и горячие внутри" - этот слоган ярко отражает сибирский характер жителей родного для меня региона. Это и про наши знаменитые термальные источники, про наши сердца и про любовь к нашей малой родине. Павильон Тюменской области готовится встречать дорогих гостей. Добро пожаловать!", - сказал Александр Моор.

Напомним, выставка-форум "Россия" откроется на ВДНХ в Москве 4 ноября. В рамках мероприятия 24 ноября состоится день Тюменской области.

Видео: официальный Telegram-канал международной выставки-форума "Россия".