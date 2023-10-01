Около 100 кг вторсырья сдали футбольные фанаты в тюменские экодома

| Фото: ООО "ТЭО" | Фото: ООО "ТЭО"

Около 100 кг вторсырья сдали футбольные фанаты в тюменские экодома в рамках конкурса, который проводили региональный оператор и игроки мини-футбольного клуба "Тюмень". Главный приз – годовой абонемент на посещение турниров команды. Его разыграли при помощи генератора случайных чисел, сообщает пресс-служба Тюменского экологического объединения.

"Очень радует, что болельщики МФК "Тюмень" с энтузиазмом и ответственностью подключились к участию в конкурсе. Они не просто приносили вторсырье в экодома, но и интересовались, как правильно организовать раздельный сбор отходов в домашних условиях. Кстати, среди участников были и свои рекордсмены, которые за один раз принесли в экодом более 10 кг полезных материалов", – сказали в управлении по связям с общественностью ООО "ТЭО".

Победители розыгрыша получили от клуба и ТЭО термос, футбольный мяч, бутылку для воды, футболки и главный приз - годовой абонемент на посещение домашних матчей команды. Его обладателем стал Дамир Самедов.

"Нам удалось создать не просто разовую акцию, а настоящий социальный проект месяца, занявший первое место среди конкурса клубов PARI-Суперлиги. Скоро мы порадуем тюменцев новыми событиями и мероприятиями. Проект выполнит сразу несколько задач: просвещение и развитие у населения полезных привычек – спортивных и экологичных", - сказал представитель мини-футбольного клуба "Тюмень" Шамиль Герейханов.