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Около 100 кг вторсырья сдали футбольные фанаты в тюменские экодома

Общество, 12:25 20 октября 2023

ООО "ТЭО" | Фото: ООО "ТЭО"

Около 100 кг вторсырья сдали футбольные фанаты в тюменские экодома в рамках конкурса, который проводили региональный оператор и игроки мини-футбольного клуба "Тюмень". Главный приз – годовой абонемент на посещение турниров команды. Его разыграли при помощи генератора случайных чисел, сообщает пресс-служба Тюменского экологического объединения.

"Очень радует, что болельщики МФК "Тюмень" с энтузиазмом и ответственностью подключились к участию в конкурсе. Они не просто приносили вторсырье в экодома, но и интересовались, как правильно организовать раздельный сбор отходов в домашних условиях. Кстати, среди участников были и свои рекордсмены, которые за один раз принесли в экодом более 10 кг полезных материалов", – сказали в управлении по связям с общественностью ООО "ТЭО".

Победители розыгрыша получили от клуба и ТЭО термос, футбольный мяч, бутылку для воды, футболки и главный приз - годовой абонемент на посещение домашних матчей команды. Его обладателем стал Дамир Самедов.

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"Нам удалось создать не просто разовую акцию, а настоящий социальный проект месяца, занявший первое место среди конкурса клубов PARI-Суперлиги. Скоро мы порадуем тюменцев новыми событиями и мероприятиями. Проект выполнит сразу несколько задач: просвещение и развитие у населения полезных привычек – спортивных и экологичных", - сказал представитель мини-футбольного клуба "Тюмень" Шамиль Герейханов.

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# вторсырье , МФК Тюмень , экодом

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