  • 20 октября 202320.10.2023пятница
  • USD97,3074
    EUR102,6255
  • В Тюмени 5..7 С 4 м/с ветер южный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Тюменские врачи спасли женщину с острым аппендицитом

Общество, 17:12 20 октября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Медики областной больницы №19 и Областной клинической больницы №2 спасли пациентку с острым аппендицитом.

Как рассказали в областном департаменте здравоохранения, жительница Мальково ночью проснулась от сильных болей в правой части живота. К утру ее состояние ухудшилось – усилилась боль, поднялась температура и появилась слабость. Только после этого она вызывала скорую.

Фельдшер отделения неотложной медицинской помощи областной больницы № 19 Инна Демидова провела осмотр и определила, что у пациентки аппендицит. Женщину срочно госпитализировали в ОКБ №2.

"Пациентке в экстренном порядке провели аппендэктомию. Врачам удалось своевременно провести операцию, без последствий для организма пациента. Послеоперационный период проходил гладко", - рассказала врач-хирург ОКБ № 2 Екатерина Созонова.

Женщина уже выписана и чувствует себя хорошо.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# врачи , ОКБ №2

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:25 20.10.2023Тюменский спектакль вошел в лонг-лист "Золотой маски"
19:07 20.10.2023У тюменцев есть возможность стать волонтерами на Всемирном фестивале молодежи в Сочи
18:27 20.10.2023От тюменцев ждут заявки на Всемирный фестиваль молодежи до 4 ноября
18:05 20.10.2023Малыша с редкой патологией вылечили тюменские офтальмологи