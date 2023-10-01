Тюменские врачи спасли женщину с острым аппендицитом

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Медики областной больницы №19 и Областной клинической больницы №2 спасли пациентку с острым аппендицитом.

Как рассказали в областном департаменте здравоохранения, жительница Мальково ночью проснулась от сильных болей в правой части живота. К утру ее состояние ухудшилось – усилилась боль, поднялась температура и появилась слабость. Только после этого она вызывала скорую.

Фельдшер отделения неотложной медицинской помощи областной больницы № 19 Инна Демидова провела осмотр и определила, что у пациентки аппендицит. Женщину срочно госпитализировали в ОКБ №2.

"Пациентке в экстренном порядке провели аппендэктомию. Врачам удалось своевременно провести операцию, без последствий для организма пациента. Послеоперационный период проходил гладко", - рассказала врач-хирург ОКБ № 2 Екатерина Созонова.

Женщина уже выписана и чувствует себя хорошо.