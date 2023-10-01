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Тюменцы заменили поврежденные при обстреле окна в краснодонской школе

Общество, 19:41 20 октября 2023

Телеграм-канал главы администрации города Краснодона и Краснодонского района Луганской Народной Республики | Фото: Телеграм-канал главы администрации города Краснодона и Краснодонского района Луганской Народной Республики

Глава администрации Краснодона и Краснодонского района Луганской Народной Республики Сергей Козенко поблагодарил тюменцев за помощь в ликвидации последствий обстрела средней школы. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

В Краснодонской средней школе № 2 имени Н.П. Баракова было повреждено 19 окон, общей площадью 90 м2.

"За помощью обратился к шефу-региону – Тюменской области. Наши друзья, как всегда, протянули нам руку помощи. Сразу выполнили замеры поврежденных окон и на сегодняшний день уже все 19 оконных блоков установлены, ведутся отделочные работы. Благодарю правительство Тюменской и Курганской областей за бесценную помощь, оказанную оперативно в сложившейся ситуации", - сказал Сергей Козенко.

Кроме этого, шефы-регионы помогли и другим учреждениям, в которых также были повреждены окна.

Телеграм-канал главы администрации города Краснодона и Краснодонского района Луганской Народной Республики | Фото: Телеграм-канал главы администрации города Краснодона и Краснодонского района Луганской Народной Республики

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# ЛНР , помощь , школа

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