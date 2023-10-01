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2 тыс. 445 школьных спортивных клубов работают в регионах УрФО

Общество, 19:02 31 октября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

2 тыс. 445 школьных спортивных клубов работают в регионах Уральского федерального округа. Наиболее востребованы такие дисциплины, как волейбол, баскетбол, футбол, легкая атлетика, шахматы, лыжные гонки, настольный теннис.

Отмечается, что регионы УрФО выполнили поручение президента РФ, касающееся разработки и реализации региональных программ детско-юношеского спорта. По словам полпреда президента в УрФО Владимира Якушева, программы развития детско-юношеского спорта до 2030 года утверждены во всех субъектах федерального округа.

"Развитие детско-юношеского спорта — это не только формирование спортивного резерва нашей страны. Прежде всего, это вклад в воспитание здорового поколения активных и целеустремленных людей", — отмечает он.

В соответствии с концепцией развития детско-юношеского спорта в России до 2030 года, регионы утвердили программы, которые включают создание школьных спортивных лиг, работу по стимулированию учителей физической культуры, совершенствование материально-технической базы спортивных школ, а также вопросы участия в этой работе органов местного самоуправления.

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# Владимир Якушев , спортивные клубы

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