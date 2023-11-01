Тюменские ученые разрабатывают уникальные пищевые добавки для пищеварения на основе арктических растений

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Преподаватели и студенты Тюменского индустриального университета пищевую добавку из растений с арктических территорий и планируют использовать ее в сдобе с пониженной калорийностью для профилактики нарушений желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).

Для этого ученые решили спроектировать синбиотик, состоящий из пребиотиков и пробиотиков, сообщает отдел медиа и внешних коммуникаций вуза. Готовую субстанцию планируется добавлять в кондитерские изделия с пониженной калорийностью. В качестве сырья специалисты используют каллусные массы, полученные методом in vitro из листьев брусники и календулы, произрастающих на арктических территориях.

"В них содержатся значительное количество гликозидов, позволяющие человеку оставаться здоровым, энергичным и защититься от развития нарушений ЖКТ", - отмечено в сообщении.

Арктические растения, по словам заведующий кафедрой товароведения и технологии продуктов питания, профессора Владимира Попова, имеют больше ценных питательных веществ. "Это уже давно доказанный факт, поэтому в своих разработках мы часто используем именно эти растения, - заявил он. - Сейчас в лабораторных условиях мы проводим эксперимент по выращиванию каллусных масс из наиболее ценных натуральных растений, содержащих полифенольные соединения. Уже удалось получить первые "плоды". На их создание уходит 35-38 дней, тогда как в природной среде для этого понадобилось бы полгода. По качеству искусственно выращенные натуральные биомассы, содержащие полифенолы, нисколько не уступают природным. Очистив их, мы получаем пребиотики".

Свою разработку ученые представили специалистам ресторанной сети "Максим". Основатель компании Лариса Невидайло оценила идею, отметив, что будущее кулинарии за новыми вкусными и полезными блюдами, созданными на основе синбиотиков. В планах ученых продолжить разработку других субстанций на основе арктического сырья в виде ферментов, заквасок и эмульгаторов.