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Депутат Госдумы Александр Ремезков пожелал тюменцам благополучия, новых свершений и мирного неба

Общество, 11:38 04 ноября 2023

СР – За правду

Жители Тюменской области своей активной гражданской позицией, гуманитарной поддержкой и честным трудом вносят весомый вклад в защиту родной земли. Это отметил депутат Госдумы России от Тюменской области (фракция "Справедливая Россия – За правду") Александр Ремезков, который поздравил тюменцев с Днем народного единства России.

Сегодня этот праздник, по его словам, имеет глубокий смысл и особое значение для каждого из нас.
"Россияне всех поколений объединились в борьбе за независимость Родины. Единым фронтом мы делаем все для того, чтобы отстоять свою свободу, законное право России развиваться как сильное суверенное государство, - подчеркнул Александр Ремезков. - Наше единство – залог нашей Победы! Только вместе сможем победить неонацистов, сохранив мир и согласие в нашей великой многонациональной стране".

Депутат Госдумы пожелал всем крепкого здоровья, благополучия в каждой семье, в нашем общем доме, новых свершений на благо Отечества и только мирного неба над головой.

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