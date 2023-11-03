Тюменцы могут собрать книги для предпринимателей Донбасса

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменцев приглашают поучаствовать в благотворительном сборе деловой литературы на русском языке для жителей Донбасса. Сбор книг по бизнес-тематике продлится до 30 ноября.

Принести издания можно в центр "Мой бизнес", который находится в тюменском технопарке, сообщает пресс-служба министерства экономического развития.

Акция проходит в рамках всероссийской инициативы Минэкономразвития РФ #МойбизнесПомогает.

"В новых регионах отмечают большой спрос со стороны местных жителей на деловую литературу по различным направлениям. Зная, как близко к сердцу российские предприниматели принимают призывы о помощи Донбассу, решено запустить и этот сбор, чтобы каждый смог внести пусть небольшой, но нужный вклад в улучшение бизнес-среды исторических территорий России", — сказала соучредитель НАРП "Мой бизнес - мои возможности", депутат Законодательного собрания Ростовской области Яна Куринова.

Тюменцы могут принести издания по бизнес-планированию, маркетинговому продвижению, продажам, ораторскому мастерству, инвестициям, а также мотивационная автобиографическая литература об успешных предпринимателях.