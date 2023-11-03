Вопросы газификации домовладений льготных категорий граждан обсудили в Тюмени

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Вопросы газификации домовладений льготных категорий граждан обсудили во время заседания регионального штаба в Тюмени замначальника контрольного управления президента России Валентин Летуновский, заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин, представители федеральных органов власти и главы органов местного самоуправления.

На штабе рассмотрели ход исполнения поручения президента России по вопросу создания социально ориентированной системы газификации и газоснабжения населения. Также обсудили вопросы газификации в отдельных муниципалитетах.

Валентин Летуновский подчеркнул, что в приоритете сегодня — льготные категории граждан, в том числе участники СВО и члены их семей.