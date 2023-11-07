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Для тюменских школьников и студентов стартовала регистрация на олимпиаду "Менделеев"

Общество, 18:39 06 ноября 2023

Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Школьники 4-11 классов и студенты учреждений среднего профессионального образования могут поучаствовать в межрегиональной многопрофильной олимпиаде "Менделеев". Подать заявку можно на один из пяти профилей состязания, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Регистрация на "филологию", "математику" и "английский язык" открыта до 13 ноября, а на "рroарктику" до 21 ноября. На направление "лучшие по праву" прием заявок запустят с 1 декабря.

Победители и призеры получат бонусные баллы на карту для школьников "REALTALK", которые можно обменять на сувенирную продукцию или дополнительные баллы при поступлении в ТюмГУ.

Подробности размещены на сайте вуза. Возрастное ограничение: 6+.

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# олимпиада , школьники

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