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Обвиняемый в убийстве собутыльника житель Тюменской области предстанет перед судом

Происшествия, 17:38 07 ноября 2023

следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области | Фото: следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области

Житель Сорокинского района, обвиняемый в убийстве мужчины, предстанет перед судом, сообщает следственное управление Следственного комитета РФ.

По версии следствия, в ночь на 17 августа 2023 года во время распития спиртного в частном доме на ул. Строителей в с. Александровка Сорокинского района между находящимися в состоянии алкогольного опьянения 43-летним мужчиной и его 41-летним знакомым произошел конфликт.

После ссоры хозяин выпроводил обидчика из дома. Затаивший обиду злоумышленник дождался, когда мужчина вышел на улицу. Он ударил хозяина дома ножом. Мужчина скончался на месте.

Собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

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# следователи , убийство

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