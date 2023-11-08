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Тюменский студсовет вошел в топ-10 рейтинга Ассоциации молодежных правительств России

Общество, 18:21 07 ноября 2023

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Команда из Тюменской области стала одной из лучших на XV Всероссийском съезде молодежных правительств, который прошел с 3 по 6 ноября в Екатеринбурге, сообщает информационный центр правительства региона.

За попадание в рейтинг боролись представители более 50 регионов страны.

На событии молодые люди участвовали в дебатах, решали кейсы, посетили лекции и мастер-классы.

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# Екатеринбург , студсовет

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