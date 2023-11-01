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Есенгалий Ибраев: Дни казахской культуры посвящены 10-летию подписания договора между Россией и Казахстаном

Общество, 17:39 11 ноября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Итоги Дней казахской культуры Тюменской области подвели праздничным концертом в колледже искусств ТГИК 11 ноября. Главный этнокультурный проект посвящен 10-летию подписания Договора о добрососедстве и союзничестве России и Казахстана в XXI веке.

Об этом президент Федеральной национально-культурной автономии казахов России Есенгалий Ибраев сказал в интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия".

"Мы сохраняем и популяризируем казахскую культуру. Большое значение уделяем развитию народной дипломатии. Мы стараемся оказывать поддержку нашим учреждениям, предприятиям. Так, Тюменскому государственному институту культуры помогли наладить партнерские отношения с коллегами в Республике Казахстан. Они подписали соглашение. Также поддерживаем не только гуманитарные направления, но и торгово-экономические отношения, развиваем двусторонние деловые связи", - подчеркнул Есенгалий Ибраев.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Численность казахов в Тюменской области, с учетом округов, за последние 10 лет выросла с 18 до 39 тыс. человек. Регион привлекает молодежь, которая едет на учебу. Многие семьи из Казахстана, выбирая между соседними российскими регионами, останавливаются на Тюмени. По словам президента Федеральной национально-культурной автономии казахов России, в Тюменской области пропорционально этому растет и число творческих коллективов. Только в Тюмени их семь. Новые вокальные и хореографические объединения и ансамбли формируются в местах компактного проживания казахов – в Ишиме, Ишимском, Казанском районах.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

"На следующий год у нас основное направление – создание филиалов региональной автономии в Сладковском и Армизонском муниципальных районах. Творческие коллективы растут, будем создавать новые площадки", - пообещал Ибраев.

Почетными гостями Дней казахской культуры в Тюменской области стали артисты филармонии им. Акана Серы Северо-Казахстанской области и сотрудники Северо-Казахстанского музейного объединения из Петропавловска. Последние привезли в Тюмень выставку "Ботай – культура Великой степи". В нее вошли картины 28 мастеров по итогам двух международных симпозиумов.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

По словам директора объединения Гульнары Мукушевой, Ботай – уникальный археологический памятник, датируемый четвертым тысячелетием до нашей эры, и находится на территории Северного Казахстана.

"Во время раскопок ученые доказали, что именно Ботай является местом одомашнивания лошади. Мы этим фактом гордимся. Для популяризации этих знаний мы инициировали проведение симпозиумов в 2019 и в 2023 годах. В этот раз к нам приезжали художники из девяти стран Европы, Азии, России. Все они работали на этом памятнике, в итоге вышло 45 работ, которые вошли в фонд музея", - рассказала Гульнара Мукушева.

Также гости из Петропавловска представили на выставке изделия декоративно-прикладного мастерства, связанные с лошадью.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Женщины Казахстана издавна в своих работах отображали богатство степей, и, конечно же, главный символ – лошадь, замечает профессиональная швея, мастерица лоскутного шитья из Тюмени Салтанат Исаева.

"Занимаюсь национальным стилем два года. Каждый блок в лоскутном шитье несет свой смысл. На этом одеяле есть колодец. К нему народная мудрость: не плюй в колодец, пригодится воды напиться. Здесь также есть лошадь, бараны, орел. Все это казахские символы. Но все же самый главный орнамент – это бараньи рога. И, кстати, чем больше баранов – тем богаче семья", - говорит Салтанат.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Праздничный концерт Дней казахской культуры начался с номера артистов колледжа искусств и ДНК "Строитель", в котором они выступили в разных национальных костюмах. Своим творчеством зрителей также порадовали вокалисты и танцоры Национально-культурной автономии казахов Тюменской области - Жас Ұрпақ (Новое поколение), Мұрагер (Наследие), Гүлдер (Цветы), Арай (Рассвет) и другие. Напоследок каждый гость праздника получил конфеты и традиционное казахское угощение - баурсаки.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Анжела Лебедева

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# Есенгалий Ибраев , казахи

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