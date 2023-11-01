Есенгалий Ибраев: Дни казахской культуры посвящены 10-летию подписания договора между Россией и Казахстаном

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Итоги Дней казахской культуры Тюменской области подвели праздничным концертом в колледже искусств ТГИК 11 ноября. Главный этнокультурный проект посвящен 10-летию подписания Договора о добрососедстве и союзничестве России и Казахстана в XXI веке.

Об этом президент Федеральной национально-культурной автономии казахов России Есенгалий Ибраев сказал в интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия".

"Мы сохраняем и популяризируем казахскую культуру. Большое значение уделяем развитию народной дипломатии. Мы стараемся оказывать поддержку нашим учреждениям, предприятиям. Так, Тюменскому государственному институту культуры помогли наладить партнерские отношения с коллегами в Республике Казахстан. Они подписали соглашение. Также поддерживаем не только гуманитарные направления, но и торгово-экономические отношения, развиваем двусторонние деловые связи", - подчеркнул Есенгалий Ибраев.

Численность казахов в Тюменской области, с учетом округов, за последние 10 лет выросла с 18 до 39 тыс. человек. Регион привлекает молодежь, которая едет на учебу. Многие семьи из Казахстана, выбирая между соседними российскими регионами, останавливаются на Тюмени. По словам президента Федеральной национально-культурной автономии казахов России, в Тюменской области пропорционально этому растет и число творческих коллективов. Только в Тюмени их семь. Новые вокальные и хореографические объединения и ансамбли формируются в местах компактного проживания казахов – в Ишиме, Ишимском, Казанском районах.

"На следующий год у нас основное направление – создание филиалов региональной автономии в Сладковском и Армизонском муниципальных районах. Творческие коллективы растут, будем создавать новые площадки", - пообещал Ибраев.

Почетными гостями Дней казахской культуры в Тюменской области стали артисты филармонии им. Акана Серы Северо-Казахстанской области и сотрудники Северо-Казахстанского музейного объединения из Петропавловска. Последние привезли в Тюмень выставку "Ботай – культура Великой степи". В нее вошли картины 28 мастеров по итогам двух международных симпозиумов.

По словам директора объединения Гульнары Мукушевой, Ботай – уникальный археологический памятник, датируемый четвертым тысячелетием до нашей эры, и находится на территории Северного Казахстана.

"Во время раскопок ученые доказали, что именно Ботай является местом одомашнивания лошади. Мы этим фактом гордимся. Для популяризации этих знаний мы инициировали проведение симпозиумов в 2019 и в 2023 годах. В этот раз к нам приезжали художники из девяти стран Европы, Азии, России. Все они работали на этом памятнике, в итоге вышло 45 работ, которые вошли в фонд музея", - рассказала Гульнара Мукушева.

Также гости из Петропавловска представили на выставке изделия декоративно-прикладного мастерства, связанные с лошадью.

Женщины Казахстана издавна в своих работах отображали богатство степей, и, конечно же, главный символ – лошадь, замечает профессиональная швея, мастерица лоскутного шитья из Тюмени Салтанат Исаева.

"Занимаюсь национальным стилем два года. Каждый блок в лоскутном шитье несет свой смысл. На этом одеяле есть колодец. К нему народная мудрость: не плюй в колодец, пригодится воды напиться. Здесь также есть лошадь, бараны, орел. Все это казахские символы. Но все же самый главный орнамент – это бараньи рога. И, кстати, чем больше баранов – тем богаче семья", - говорит Салтанат.

Праздничный концерт Дней казахской культуры начался с номера артистов колледжа искусств и ДНК "Строитель", в котором они выступили в разных национальных костюмах. Своим творчеством зрителей также порадовали вокалисты и танцоры Национально-культурной автономии казахов Тюменской области - Жас Ұрпақ (Новое поколение), Мұрагер (Наследие), Гүлдер (Цветы), Арай (Рассвет) и другие. Напоследок каждый гость праздника получил конфеты и традиционное казахское угощение - баурсаки.

Анжела Лебедева