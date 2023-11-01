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Тюменские аграрии закупят более 140 тысяч тонн удобрений для посевной кампании 2024 года

Экономика, 12:24 13 ноября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 140 тыс. т удобрений заготовят агропредприятия и хозяйства Тюменской области для посевной кампании 2024 года. В том числе, 113 тыс. т аммиачной селитры и 25 тыс. т комплексных удобрений с азотом, фосфором и калием, сообщает региональный департамент АПК.

Сельхозтоваропроизводители закупают препараты, как за счет собственных средств, так и по господдержке.

Отметим, что по итогам весеннего учета в 2023 году хозяйства приобрели почти 132 тыс. минеральных удобрений.

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# АПК , удобрения

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