Тюменские аграрии закупят более 140 тысяч тонн удобрений для посевной кампании 2024 года

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 140 тыс. т удобрений заготовят агропредприятия и хозяйства Тюменской области для посевной кампании 2024 года. В том числе, 113 тыс. т аммиачной селитры и 25 тыс. т комплексных удобрений с азотом, фосфором и калием, сообщает региональный департамент АПК.

Сельхозтоваропроизводители закупают препараты, как за счет собственных средств, так и по господдержке.

Отметим, что по итогам весеннего учета в 2023 году хозяйства приобрели почти 132 тыс. минеральных удобрений.