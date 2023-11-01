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Тюменцы в зоне СВО получат именные посылки к Новому году

Общество, 10:02 14 ноября 2023

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Отправить именные посылки в зону СВО смогут семьи тюменских военнослужащих. Губернатор Тюменской области Александр Моор и региональное отделение "Единой России" запускают четвертый этап акции "Тепло родного дома". Посылки доставят к Новому году.

Отметим, что за три предыдущих этапа акции бойцам с малой родины доставили более 4 тыс. 300 посылок. Пункты сбора действуют на базе общественных приемных партии, местных отделений, приемных депутатов, администраций муниципальных образований.

Всего в Тюменской области работают 33 точки. Пять из них находятся в Тюмени по адресам ул. Газовиков, 30; Луначарского, 53; Мира, 33; Осипенко, 41 и Ткацкий проезд, 8.

График работы пунктов: в рабочие дни по 23 ноября 2023 года включительно с 12 до 18 часов, в четверг с 12 до 20 часов. Адреса в других муниципалитетах можно узнать по телефону 8 (3452) 49-51-97.

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