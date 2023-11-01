Пожилая тюменка погибла, перебегая дорогу в неположенном месте

| Фото: ГИБДД по Тюменской области | Фото: ГИБДД по Тюменской области

60-летняя женщина погибла, перебегая дорогу в районе 46 дома на ул. 50 лет Октября Тюмени 14 ноября. Водитель иномарки Jaguar, который сбил тюменку, рассказал, что заметил ее в последний момент, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

| Фото: ГИБДД по Тюменской области | Фото: ГИБДД по Тюменской области

Женщина переходила дорогу вне пешеходного перехода. Возможно, она спешила к остановке маршрутных такси, которая находится как раз напротив места трагедии.

Обстоятельства выясняются.