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Пожилая тюменка погибла, перебегая дорогу в неположенном месте

Происшествия, 20:35 14 ноября 2023

ГИБДД по Тюменской области | Фото: ГИБДД по Тюменской области

60-летняя женщина погибла, перебегая дорогу в районе 46 дома на ул. 50 лет Октября Тюмени 14 ноября. Водитель иномарки Jaguar, который сбил тюменку, рассказал, что заметил ее в последний момент, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

ГИБДД по Тюменской области | Фото: ГИБДД по Тюменской области

Женщина переходила дорогу вне пешеходного перехода. Возможно, она спешила к остановке маршрутных такси, которая находится как раз напротив места трагедии.

Обстоятельства выясняются.

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# ГИБДД по Тюменской области , дорожная авария

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