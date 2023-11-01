Абатские теннисисты поспорят за звание лучших на Кубке села

| Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Личное первенство по настольному теннису на Кубок села Абасткое пройдет в муниципалитете в спортивной школе "Импульс" (Пожарный проезд, 2) 17 ноября. Начало в 18 часов, сообщает региональный департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.

За звание лучших сразятся 20 местных теннисистов в возрасте от 18 лет и старше. Участников разделят на подгруппы, им предстоит сыграть несколько партий до трех побед. Зачет только личный, отдельно среди мужчин и женщин.

Отметим, в 2022 году победу на турнире одержали среди мужчин – Николай Мальец, а среди женщин – Юлия Кочерова.