  • 17 ноября 202317.11.2023пятница
  • USD88,9466
    EUR96,5921
  • В Тюмени -1..1 С 3 м/с ветер южный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Абатские теннисисты поспорят за звание лучших на Кубке села

Спорт, 08:40 17 ноября 2023

департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Личное первенство по настольному теннису на Кубок села Абасткое пройдет в муниципалитете в спортивной школе "Импульс" (Пожарный проезд, 2) 17 ноября. Начало в 18 часов, сообщает региональный департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.

За звание лучших сразятся 20 местных теннисистов в возрасте от 18 лет и старше. Участников разделят на подгруппы, им предстоит сыграть несколько партий до трех побед. Зачет только личный, отдельно среди мужчин и женщин.

Отметим, в 2022 году победу на турнире одержали среди мужчин – Николай Мальец, а среди женщин – Юлия Кочерова.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# настольный теннис

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
08:40 17.11.2023Абатские теннисисты поспорят за звание лучших на Кубке села
17:34 16.11.2023В Тюмени Всероссийский день самбо отметят соревнованиями
09:28 16.11.2023Тюменский фестиваль чирлидеров впервые пройдет в Москве
08:55 16.11.2023140 спортсменов встретятся на соревнованиях по панкратиону в Тюмени