Фестиваль "Содружество" в Тюменском медуниверситете собрал 250 иностранных студентов

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250 участников собрал ежегодный фестиваль национальных культур "Содружество" в Тюменском медицинском университете. Они представили более 10 иностранных культур, сообщает управление молодежной политики вуза.

"Фестиваль "Содружество" - это новая прекрасная традиция нашего университета. Я восхищен ребятами, которые так интересно и красочно познакомили нас со своими странами. Такие мероприятия вдохновляют на то, чтобы увидеть их своими глазами. Я надеюсь съездить в Йемен - сегодня узнал много нового об истории, традициях и современности этого государства", - сказал заведующий кафедрой медицинской деонтологии с сетевой секцией биоэтики ЮНЕСКО Игорь Шоломов.

Участники пели национальные песни, исполняли народные танцы. Например, Эмануэль из Замбии прочитал рэп собственного сочинения.

"В Тюменском медицинском университете ежегодно все больше иностранных студентов - сейчас у нас обучаются ребята почти из 40 государств. Участие в общих мероприятиях помогает им адаптироваться в чужой стране и включиться в учебный процесс, найти друзей. Фестиваль получился ярким, интересным и действительно объединил студентов. Они помогали друг другу во время подготовки и выступления. Мы обязательно продолжим традицию и надеемся собрать в следующем году еще больше участников", - рассказал руководитель центра студенческих инициатив Александр Токарев.