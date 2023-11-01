Новую поликлинику на 600 посещений в сутки начнут строить в Ишиме в 2024 году

t.me/gus72to t.me/gus72to

Строительство новой поликлиники областной больницы №4 в Ишиме начнется в 2024 году. Она будет рассчитана на 600 посещений в смену, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

Детали строительства начальник Главного управления строительства Павел Перевалов обсудил с главой Ишима Фёдором Шишкиным.

"Проект поликлиники готов, положительное заключение государственной экспертизы получено в начале октября текущего года. Здание общей площадью почти 12,5 тысяч квадратных метров рассчитано на 600 посещений в смену", - рассказал Павел Перевалов.

В поликлинике разместят терапевтическое отделение, детскую и взрослую стоматологию, дневной стационар. Конкурсные процедуры на определение подрядной организации пройдут в начале 2024 года. Завершение строительства планируется в 2026 году.

Глава Ишима написал в своих соцсетях о том, что на ул. Калинина определено место под строительство здания начальной школы № 4. Вместе с Павлом Переваловым они также посетили объекты благоустройства: новую пешеходную зону в центре и общественные пространства в залинейной части Ишима.