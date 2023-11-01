  • 22 ноября 202322.11.2023среда
  • USD87,8701
    EUR96,2561
  • В Тюмени -4..-6 С 4 м/с ветер восточный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Снизить число ДТП на тюменских дорогах помогают новые покрытия

Общество, 17:12 22 ноября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Применяемые при ремонте дорог технологии помогают снизить аварийность в Тюмени. Хорошо себя зарекомендовал щебеночно-мастичный асфальтобетон, используемый на объектах нацпроекта "Безопасные качественные дороги".

В 2022–2023 годах в нормативное состояние было приведено 13 участков общей протяженностью порядка 14,6 км. Количество дорожно-транспортных происшествий на них сократилось на 10 процентов, сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени.

Как поясняют специалисты, щебеночно-мастичный асфальтобетон обладает высокими показателями прочности, истираемости и износоустойчивости. Благодаря шероховатости покрытия обеспечивается хорошее сцепление между шиной и покрытием.

Напомним, за пять лет реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в нормативное состояние было приведено 96,8 км дорог Тюмени.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# ДТП , ремонт дорог

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:35 22.11.2023На двух участках трасс в Тюменской области прекратили движение транспорта из-за непогоды
18:29 22.11.2023Сбер представил новую версию нейросети Kandinsky 3.0
17:56 22.11.202323 ноября - события дня
17:34 22.11.2023В Тюмени выпускники Президентской программы получили дипломы