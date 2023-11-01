Снизить число ДТП на тюменских дорогах помогают новые покрытия
Применяемые при ремонте дорог технологии помогают снизить аварийность в Тюмени. Хорошо себя зарекомендовал щебеночно-мастичный асфальтобетон, используемый на объектах нацпроекта "Безопасные качественные дороги".
В 2022–2023 годах в нормативное состояние было приведено 13 участков общей протяженностью порядка 14,6 км. Количество дорожно-транспортных происшествий на них сократилось на 10 процентов, сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени.
Как поясняют специалисты, щебеночно-мастичный асфальтобетон обладает высокими показателями прочности, истираемости и износоустойчивости. Благодаря шероховатости покрытия обеспечивается хорошее сцепление между шиной и покрытием.
Напомним, за пять лет реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в нормативное состояние было приведено 96,8 км дорог Тюмени.