Снизить число ДТП на тюменских дорогах помогают новые покрытия

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Применяемые при ремонте дорог технологии помогают снизить аварийность в Тюмени. Хорошо себя зарекомендовал щебеночно-мастичный асфальтобетон, используемый на объектах нацпроекта "Безопасные качественные дороги".

В 2022–2023 годах в нормативное состояние было приведено 13 участков общей протяженностью порядка 14,6 км. Количество дорожно-транспортных происшествий на них сократилось на 10 процентов, сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени.

Как поясняют специалисты, щебеночно-мастичный асфальтобетон обладает высокими показателями прочности, истираемости и износоустойчивости. Благодаря шероховатости покрытия обеспечивается хорошее сцепление между шиной и покрытием.

Напомним, за пять лет реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в нормативное состояние было приведено 96,8 км дорог Тюмени.