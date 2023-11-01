В Тюменском технопарке оценили новинки от 70 производителей оборудования для теплоснабжения

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

70 производителей оборудования для теплоснабжения представили свои разработки в Тюменском технопарке. Диалог о технологиях позволил более 150 представителям областных компаний обсудить тенденции отрасли, импортозамещения и новации, сообщает администрация областного центра.

"Производимые в нашей стране агрегаты и комплектующие находятся на высоком уровне и отвечают современным стандартам и энергосбережения, и долговечности, и простоты в эксплуатации. Наши производители могут уже конкурировать и на внутреннем, и на внешнем рынках. Работу любой коммунальной инфраструктуры можно оценить по скорости выполнения работ по инцидентам или донастройке оборудования, которое должно функционировать круглосуточно в отопительный период. В этой связи нам удобнее эксплуатировать агрегаты российских производителей. В реализацию производственных и инвестиционных программ мы также закладываем решения отечественных компаний", - подчеркнул заместитель главы города, директор департамента городского хозяйства Владимир Кильтау.

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Такие мероприятия помогают отрасли актуализировать подходы, что в конечном счете сказывается на качестве услуг.

В муниципалитете отметили, что такой формат общения производителей и предприятий возобновился после трехлетнего перерыва. Встреча проводится при поддержке компании УСТЭК. С тех пор условия рынка, в которых работают ресурсоснабжающие организации, значительно изменились: ушли поставщики брендового оборудования и в связи с этим актуальным стал поиск новых решений. В этот раз инноваторы представили оборудование, в том числе и для диагностики, трубопроводы, теплоснабжающие системы и другое.