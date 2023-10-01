Ученые ТюмГУ для импортозамещения разрабатывают топливные присадки для авиадвигателей

| Фото: Тюменский государственный университет | Фото: Тюменский государственный университет

Топливные присадки для авиационных газотурбинных двигателей разрабатывают учёные Тюменского индустриального университета. Совместная работа с учреждением "25 ГосНИИ химмотологии Минобороны России" позволит восстановить технологическую и производственную базу, которая была утеряна после развала СССР, сообщает Минобрнауки России.

Последние десятилетия присадки приобретались за рубежом. Разрабатываемая в Тюмени система операционного контроля качества продукции позволит экспериментально подтверждать, что новые присадки не ухудшают свойства топлива и будут совместимы с материалами, используемыми при их хранении, применении. На данный момент коллектив занимается оптимизацией методики и готовится к ее патентованию.

Ученые работают на уникальном для региона оборудовании: спектрометре ядерного магнитного резонанса, электронно-зондовом микроанализаторе, ИК-спектрометре высокого разрешения, хроматографе с масс-спектрометрическим детектированием.

Научная работа выполняется в рамках стратегического проекта "Природовдохновленный инжиниринг" программы "Приоритет 2030".