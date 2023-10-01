В Тюмени запустили выпуск мебели для самостоятельной сборки

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

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Комплекты мебели "Сам сделал", которую можно собрать своими руками, начали выпускать в Тюмени. Для ее создания используется местное сырье.

Предварительно обработанные элементы поставляют клиенту в коробках. Покупатель сам собирает ее, подгоняя под свой интерьер. Материал можно покрасить, покрыть лаком.

Тюменская фирма выпускает наборы, из которых можно собрать шкафы, стулья, столы, стеллажи для детских комнат. Ассортимент будет расти, говорят представители компании.

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

"Все производство сконцентрировано в Тюмени. Фанеру закупаем в Тюменском районе. С помощью специального оборудования, лазерных и фрезерных станков вырезаем необходимые элементы. Собрать мебель клиент может с помощью одного шестигранного ключа. Редкий случай, когда для сборки требуются отвертка и молоток", – рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" руководитель нового направления производства мебели для самостоятельной сборки Рамин Пашаев.

По его словам, такая мебель, которую легко собрать, удобна для молодых семей, снимающих квартиры. Разбирать столы, стулья и шкафы можно много раз.

Производство "Логикус" в Тюмени запустили чуть больше трех лет назад. Все началось с открытия направления, связанного с развивающим оборудованием и мебелью для детских садов. Сейчас его продают по всей России.

Новое направление производства мебели для самостоятельной сборки тюменцы представили на выставке "Тюменская марка" в Выставочном зале 20 и 21 октября.

Инна Пахомова