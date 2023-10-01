Тюменская компания отремонтирует сложнейшее оборудование для нужд ЛНР

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Крупное предприятие Тюменской области НПО "Базовое машиностроение" стало первопроходцем в ремонте 12-тонного газового компрессора, изготовленного в Японии.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказали в ходе пресс-тура на предприятие 10 октября.

По словам исполнительного директора научно-производственного объединения Павла Гончарова, больше за ремонт в России никто не взялся.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Это доказательство того, что мы принимаем вызовы и решаем самые сложные задачи в области импортозамещения. Привлекаем лучшие умы, работаем с лучшими российскими университетами. Завершить ремонт рассчитываем в январе следующего года. Специалисты, руководители и рабочие кадры – весь коллектив в этом участвует", - подчеркнул Гончаров.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Он отметил, что после ремонта компрессор направят на один из заводов Южного горно-металлургического комплекса, а компания и дальше планирует принимать активное участие в восстановлении потенциала промышленности Луганской Народной Республики.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Исполнительный директор рассказал, что импортозамещение и есть основное направление работы предприятия. В рамках этого открыт инновационный центр в Санкт-Петербурге. Специалисты успешно проводят реинжиниринг деталей иностранного производства.

Инна Кондрашкина