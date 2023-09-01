Александр Новак: импортозависимость в ТЭК снизилась до 38 % в 2023 году

| Сорокин Донат/фотохост-агентство ТАСС | Сорокин Донат/фотохост-агентство ТАСС

Импортозависимость в топливно-энергетическом комплексе страны снизилась с 67 % в 2014 году до 38 % в 2023. Налажено производство 140 укрупненных позиций оборудования для нефтегазодобычи. Об этом заявил заместитель председателя правительства России Александр Новак на пленарной сессии "Технологический суверенитет: новые возможности для промышленности" TNF в Тюмени 20 сентября.

"Тюменский нефтегазовый форум – это очень хорошая площадка, чтобы обсуждать перспективы развития топливно-энергетического комплекса, а самое главное его будущее. Тюменская область является ключевым регионом, в котором большую роль играет нефтегазовая отрасль. Сегодня Западно-Сибирская провинция занимает второе место по нефтегазоносности. За 70 лет здесь открыто более 500 месторождений, сосредоточены основные российские запасы углеводородов, обеспечивается две трети годовой добычи нефти и конденсата в стране", - подчеркнул вице-премьер.

| Сорокин Донат/фотохост-агентство ТАСС | Сорокин Донат/фотохост-агентство ТАСС

Несмотря на все сложности были кардинально изменены транспортные и логистические цепочки по поставке на рынки российских энергоресурсов и развитию отечественной инфраструктуры. В 2022 году добыча углеводородов не только не снизилась, но и выросла на более чем на 2 % - до 535 млн т нефти.

"В этом году ожидаем чуть меньше – 527 миллионов тонн и это связано с нашим взаимодействием в рамках ОПЕК Плюс. Продолжим перенаправление экспорта в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Сегодня стабильно функционирует газовая отрасль. С начала года добыто 410 миллиардов кубометров газа. После введения санкций мы перестроили наши планы по развитию ТЭК. В нефтяной промышленности продолжим развитие портовых мощностей с целью выхода на новые рынки сбыта и строительство новых нефтехимических производств. Планируется строительство газопровода "Сила Сибири" мощностью 50 миллиардов кубометров газа. А также соединение его с газопроводом Сахалин-Хабаровск-Владивосток . Реализация таких задач создает огромный спрос на оборудование и технологии", - пояснил Александр Новак.

В этих условиях перед отечественной промышленностью стоит задача не только обеспечить возросшие потребности, но и заместить импортные аналоги. В текущем моменте необходимо сформировать отечественную базу отраслевых стандартов и базу испытательных полигонов для сертификации оборудования и продолжать цифровизацию отрасли на основе отечественных решений. Вице-премьер отметил, что ряд решений, значимых для рынка - это ГРП, роторно-управляемые системы и другие, он увидел на выставке форума. На отечественном оборудовании была полностью сформирована четвертая линия проекта "Ямал СПГ" мощностью 1 млн тонн.

По мнению генерального директора компании "Газпром нефть" Александра Дюкова, достижение технологической независимости позволит решить несколько задач.

"Это обеспечение непрерывного функционирования производственных мощностей, которые уже эксплуатируются, в том числе с использованием импортного оборудования. Нам необходимо обеспечить их сервис и обслуживание. Это подход реверсивного инжиниринга. С этой целью нами создан распределенный центр. Такая работа ведется всеми компаниями и для повышения эффективности, чтобы не распылять ресурс нам нужна дополнительная координация и объединение. Второе направление – нам нужны новые технологии, свое оборудование. Мы используем около двух тысяч технологий для того, чтобы нефть найти, добыть и переработать. 1 тысяча 400 из них являются критическими, дефицитными - 47", - отметил руководитель.

| Сорокин Донат/фотохост-агентство ТАСС | Сорокин Донат/фотохост-агентство ТАСС

Для импортонезависимости компания выбрала перспективную стратегию – она является якорным заказчиком для производителя, который по техзаданию создает оборудование. С институтом нефтегазовых инициатив и компаниями в его составе разрабатываются единые стандарты.

По СИБУРу сформированы дорожные карты по 20 номенклатурных группам ключевого оборудования. Председатель правления СИБУРа Михаил Карисалов отметил, что не нужно ждать, стремительных результатов: "За год-два совершенно точно по ряду номенклатурных групп будут совершенно точно серьезные результаты.

Свое мнение о том, как будет дальше развивать промышленность, высказал полномочный представитель президента России в УФО Владимир Якушев.

"Мы начали работу по технологическому суверенитету еще с 2014 года. За цифрами импортонезависимости стоит огромная работа, которая проделана на уровне государства, компаний за эти годы. Тюменская область занимает особое место – здесь и источники углеводородного сырья и Нефтегазовый кластер, который очень активно сегодня работает как раз на стыке промышленности и нефтегазовых компаний. Вся инфраструктура УФО, включая наши научно-образовательные центры – Уральский и Западно-Сибирский – направлены на решение возникающих задач ТЭК", - сказал полпред.

| Сорокин Донат/фотохост-агентство ТАСС | Сорокин Донат/фотохост-агентство ТАСС

В Тюменской области работа по импортозамещению начиналась с соглашений, которые заключались между правительством региона и нефтегазодобывающими компаниями. Так была создана диалоговая площадка для взаимодействия заказчиков с производителями оборудования и сервисными предприятиями, которая со временем трансформировалась в Нефтегазовый кластер, рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Мы расширили воронку поиска до масштаба страны и поняли, что отвечать на возникающие задачи быстро можно только в кооперации. Нефтегазовый кластер был создан в 2019 году, партнером стала компания "Газпром нефть". Сегодня в ассоциации уже 135 компаний из 21 региона. В условиях возникающих вызовов нужно уходить от конкуренции и приходить к сотрудничеству. Тогда можно двигаться быстрее", - уточнил глава региона.

Немаловажна в развитии господдержка. В Тюменской области создана система мер, которая оказывается промышленникам почти 10 лет. Например, объем компенсации затрат по первоначальному взносу договоров лизинга с 2014 года превысил 4 млрд 200 млн рублей.

По мнению участников пленарной сессии, главная задача, которую предстоит решить в ближайшее время - это стандартизация и сертификация технологий, которые разрабатываются и создаются в условиях новой экономики и ориентированы на технологический суверенитет.

Оксана Корнеенкова