Вера Быкова: сохранить тюменскую домовую роспись важно в любом применении

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Сохранить возрожденную тюменскую домовую роспись важно в любом применении, убеждена народный мастер Союза художников России Вера Быкова. Популяризации творчества будут способствовать пряники, украшенные в характерном стиле.

О совместном творчестве с домашним кондитером Натальей Стратиенко Вера Быкова рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия".

"С детства люблю лошадок. Выросла на сказке "Конек-горбунок. И этот сувенир как раз посвящен одному из главных героев этой сказки. Сувенир я размещала на свой странице во ВКонтакте, представляла его на выставках. Нравится многим, и Наталье Александровне, которая поручила роспись своей дочке. Они берут фотографии моих работ и тиражируют их уже на пряниках. Думаю, что это очень интересная идея", - поделилась мастер.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Помимо пряников в виде лошадок, разработали круглый вариант, который символизирует солнце. Причем сначала появилась идея сделать уникальные пряники, а потом она развилась до елочных украшений.

"Это была старинная традиция. В начале елки украшали яблоками, потом конфетами и пряниками. Дети в сочельник могли вкусный подарочек с елки снять. Мы хотим возродить эту традицию. Да и прийти в гости с таким набором игрушек-пряников будет интересно", - уточнила Вера Быкова.

Уроки росписи берет дочь кондитера Анна Гора. Выпускница художественной школы помогает маме с оформлением и пряников и упаковки к ним. Мастерство черпает у Веры Ивановны.

"Хочу тоже научиться расписывать тарелочки, пряники, чтобы самой создавать такие же замечательные работы, как у Веры Ивановны. Сложность в том, что со стороны кажется все очень легко! Но на самом деле движения руки должны быть отточенными, чтобы все получалось. Нужно много тренироваться. Я только начала. Надеюсь, что все будет получаться", - уверена девушка.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Вера Быкова подчёркивает важность роли преемственности. Она сама по крупицам собирала знания на Урал, ездила в Кемерово: "Училась у мастеров, перенимала мастерство. Это наиболее ценная методика обучения. И со своими учениками я поступаю также. Принимаю всех неравнодушных к нашей росписи и с трепетом, вниманием и обожанием к каждому передаю свой опыт", - подчеркнула наставница.

Она отметила, что тюменская домовая роспись внесена в реестр нематериального культурного наследия региона. Ее развитие поддерживают через гранты, содействие по их получению. Ученица художницы Инна Нестерова выиграла президентский грант, на средства которого команда мастеров провела много мастер-классов, делала выставки и выпустила обучающий фильм.

Оксана Корнеенкова, Александр Лабыкин