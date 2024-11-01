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ТИУ приглашает абитуриентов и их родителей на День открытых дверей

Общество, 09:40 19 ноября 2024

ТИУ | Фото: ТИУ

День открытых дверей для абитуриентов и их родителей проведут в Тюменском индустриальном университете 23 ноября. Гостей познакомят с различными направлениями работы вуза и помогут молодежи сделать осознанный выбор будущей профессии.

Консультации и мастер-классы пройдут во всех подразделениях университета. Выпускникам школ подробно расскажут о специальностях, условиях поступления и дальнейшем трудоустройстве.

Для школьников девятых классов будет полезна информация о том, как поступить в многопрофильный колледж, где открыт Центр развития кадрового потенциала нефтегазового машиностроения "М-Тех".

Участники также пройдут квест "Испытание на IT-шника", поучаствуют в мастер-классах по переработке нефти и газа, сыграют в интеллектуальные игры, попробуют позаниматься на VR –тренажерах.

Встреча пройдет в седьмом корпусе ТИУ по адресу: ул. Мельникайте, 70 с 9 до 17 часов 30 минут. Обязательна регистрация по ссылке.

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# День открытых дверей , ТИУ

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