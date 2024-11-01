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В Тюменской области появился новый тренд освоения территорий

Экономика, 16:16 18 ноября 2024

ИА "Тюменская линия"

Новый тренд освоения территорий появился у застройщиков Тюменской области. К сегменту малоэтажного строительства добавляют многоэтажки и выделяют промышленно-административную зону. Формат назвали лайт индастриал.

Об этом в интервью корреспонденту ИА "Тюменская линия" сообщила гендиректор Ассоциации "Строительно-индустриальный кластер" Юлия Ахметова.

"На территории под промышленно-административную застройку могут быть проекты, связанные с озеленением, организацией экскурсий и тому подобное. Либо это производство: выращивание плодово-ягодных культур, производство композитных материалов, то есть это уникальные инвестиционные проекты, которые не требуют больших промышленных мощностей. Они могут быть реализованы в формате цеха у дома. Таким образом, можно не выезжать из микрорайона, работать на его территории", - рассказала она.

Новый формат освоения застраиваемой территории, прежде всего, связан с логистикой, с решением проблемы проезда из дома на работу и обратно. Застройщики – участники Строительно-индустриального кластера - предлагают решение: не нужно ездить в город, можно создать производства, новые рабочие места на месте проживания. В числе пилотных территорий по освоению данного решения Юлия Ахметова называет Тюменский и Ялуторовский районы.

"Промышленные технологии развиваются – это экологичные производства, которым не нужны огромные площади, железнодорожные тупики, то есть это формат легкой индустрии. Плюс к таким объектам идут сопутствующие сервисы", - уточнила Юлия Ахметова.

Широкой публике первые проекты лайт индастриал представят в ноябре-декабре 2024 г.

Напомним, всего в Строительно-индустриальный кластер, который был организован в Тюменской области в феврале 2024 г., входят 50 компаний из четырёх субъектов РФ. Общий объем выручки составляет около 26 млрд рублей.

Анжела Лебедева

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# застройщики , строительно-индустриальный кластер

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