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Пресс-конференция "Старт Ёлки желаний 2024" в Тюменской области

Общество, 10:20 19 ноября 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Пресс-конференция "Старт Ёлки желаний 2024" начнется на сайте информационного агентства "Тюменская линия" в 11 часов.

В пресс-конференции примут участие: руководитель проекта по Тюменской области Галина Валуева; режиссер СТЭМ "Зеркало" Валерий Муратов.

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