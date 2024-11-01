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Евгений Франк возглавил Тюменский центр абдоминальной онкологии

Общество, 10:13 19 ноября 2024

@depzdravto

Центр абдоминальной онкологии открыли в Медицинском городе Тюмени. Его возглавил ведущий хирург-онколог учреждения Евгений Франк, сообщает инфоцентр регионального правительства.

В структуру центра входят отделения абдоминальной онкологии (колопроктологии), абдоминальной онкологии и рентгенхирургических методов лечения, онкоурологии.

Отделение онкоурологии - новое для "Медицинского города". Его возглавил врач-онколог и уролог с высшей квалификационной категорией, член Российского общества онкоурологов и Российского общества урологов Александр Купчин.

"Мы предоставляем все виды специализированной и высокотехнологической помощи для пациентов с онкологическими заболеваниями. В нашей практике мы применяем современные технологии цистоскопии и уретроскопии, проводим биопсию", - рассказал Купчиню.

Отделение рассчитано на 25 коек, укомплектовано средним и младшим медицинским персоналом. Пациенты получают широкий спектр диагностических услуг.

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# Медицинский город , онкология

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