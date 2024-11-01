Более 400 жителей четырех сел Ялуторовского района обеспечили чистой водой

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Чистой водой обеспечили более 400 жителей населенных пунктов Каньга, Озерная, Прогресс и Черемушки Ялуторовского района. За счет областного бюджета здесь установили станции подготовки питьевой воды, сообщает департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области.

В зданиях блочно-модульного типа находится оборудование, которое очищает воду перед подачей в централизованную систему водоснабжения. На выходе она соответствует требованиям санитарных правил и норм.