Более 400 жителей четырех сел Ялуторовского района обеспечили чистой водой
Общество, 10:02 19 ноября 2024
| Фото: ИА "Тюменская линия"
Чистой водой обеспечили более 400 жителей населенных пунктов Каньга, Озерная, Прогресс и Черемушки Ялуторовского района. За счет областного бюджета здесь установили станции подготовки питьевой воды, сообщает департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области.
В зданиях блочно-модульного типа находится оборудование, которое очищает воду перед подачей в централизованную систему водоснабжения. На выходе она соответствует требованиям санитарных правил и норм.