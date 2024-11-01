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Тюменцев приглашают открыть дело с готовыми бизнес-моделями от центра "Мой бизнес"

Экономика, 16:49 18 ноября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменцев приглашают открыть свое дело с готовыми бизнес-моделями от центра "Мой бизнес".

В марте 2024 года в регионе запустили уникальную услугу — готовые бизнес-модели, которые помогут открыть и развивать бизнес в самых востребованных направлениях.

Это - 50 бизнес-моделей по 6 направлениям: промышленность и производство, туризм, креативные индустрии, бытовые услуги, пищевое производство и общественное питание. Гарантирована поддержка на каждом этапе, консультации от экспертов и сопровождение на начальной стадии ведения бизнеса.

Уже запущены 11 проектов — детские развивающие центры, мини-кондитерские, ателье и другие.

Подать заявку можно в центре "Мой бизнес" на Республики, 142 или на сайте.

Бизнес-модели разработаны в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

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# Артем Жога , наука , национальный проект Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы

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