Новый снежный полигон начнут строить в Тюмени на улице Тополиной в 2025 году

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Новый снежный полигон начнут строить на ул. Тополиной Тюмени в 2025 г. Это один из пунктов плана работ по развитию дорожной инфраструктуры областного центра, который был отмечен в ходе общественных обсуждений бюджета на предстоящие три года.

В следующем году планируется направить 4 млрд 244 млн рублей на содержание улично-дорожной сети. А это: 11,1 тыс. км дорог, 1,7 тыс. км сетей освещения, 21 мост, 18 надземных и подземных переходов, набережная на берегу р. Туры.

"По-прежнему одним из приоритетов бюджета города Тюмени является создание безопасных и качественных автомобильных дорог и поддержание их в нормативном состоянии. Большой объём капитальных вложений в объекты дорожного хозяйства, безусловно, оказывает влияние не только на развитие городской инфраструктуры, но и на последующее текущее содержание автомобильных артерий", - отметил директор департамента финансов и налоговой политики Артём Катренко, комментируя планируемые бюджетные статьи доходов и расходов.

Он подчеркнул, что бюджет на содержание городской сети автомобильных дорог, искусственных сооружений и наружного освещения рассчитан с учётом введения новых объектов и реконструированных. А на строительство и капитальный ремонт объектов дорожного хозяйства в бюджете предусмотрели 3 млрд 19 млн рублей.

В 2025 г. продолжится строительство двух дорог в микрорайонах Казарово - ул. Ромашковая и Березняковском - ул. Пуровская. В жилом районе Комаровском три улицы - Василия Малкова, Николая Глебова, Бориса Прудаева обустраиваются - за счёт средств инфраструктурного бюджетного кредита из федерального бюджета. В Тюменском микрорайоне продолжится устройство ливневой канализации с восстановлением благоустройства, нарушенного в процессе работ.

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Запланирован капитальный ремонт автодорог в районе садоводческих обществ "Ясень" и "Моторостроители", ул. Ишимской в мкрн Мелиораторов и ул. Пражской.

Отремонтируют наземный пешеходный переход через железнодорожную магистраль в створе ул. Мориса Тореза и обустроят пешеходный переход по ул. Федюнинского с вертикальными подъёмными платформами для маломобильных граждан.

Для развития центра города, создания маршрутов для жителей и туристов предусмотрено продолжение работы по благоустройству ул. Ленина. В 2025 г. запланировано завершить работы до ул. Первомайской. Следующим этапом станет участок до ул. Профсоюзной.

До 2026 г. в планах отремонтировать путепровод через железную дорогу по ул. 50 лет ВЛКСМ в створе ул. Мельникайте. А в жилом районе Велижанском за два года должны быть построены улицы Буровиков, Снежная, Надымская, Салымская и Самотлорская.

Кроме того, для формирования запоминающегося образа города запланированы средства на устройство архитектурной подсветки зданий, сообщает администрация Тюмени.