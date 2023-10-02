Тюменское предприятие планирует наладить серийное производство лабораторного оборудования

| Фото: с сайта компании "НеоМаш" | Фото: с сайта компании "НеоМаш"

В серийное производство планирует запустить эксклюзивное лабораторное оборудование компания "НеоМаш" в Тюмени. За почти три года с открытия, коллектив разработал и создал более 100 уникальных комплексов, у многих из которых аналогов нет ни в стране, ни в мире.

Как рассказал генеральный директор компании "НеоМаш" Владимир Балашенцев, производимая продукция сейчас является критически важной.

"В перспективе двух лет увеличиваем свои мощности для выпуска уже серийной продукции. Сейчас практически все, что мы производим, не имеет аналогов в мире или в стране. Включаемся в работу над реакторной системой для Курчатовского института. Таких просто еще не делали. Материалы некоторые, так скажем, не свободного пользования, они дают нам", - рассказал руководитель.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Вместе с тем по части импортозамещения он отметил, все компоненты иностранного производства на предприятии уже заместили, в том числе при поддержке Нефтегазового кластера.

Владимир Балашинцев также подчеркнул, что компания начиналась с гаража и одного токаря в 2021 году. За это время оборот увеличился в 12 раз. На кратный рост выручки рассчитывают и в текущем году. "Но он не мог бы случиться без инструментов поддержки, которые созданы в Тюменской области", - подчеркнул руководитель.

Оксана Корнеенкова