Тюменский "НеоМаш" создает нефтяные установки для исследований флюидов и экстракции шлама

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

PVT-установку для исследований нефтяных флюидов и устройство для экстракции нефтяного шлама создают на тюменском заводе "НеоМаш". Производство находится на ул. Камчатской, 194.

Гендиректор ООО "НеоМаш" Владимир Блашинцев рассказал в интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия", что данные проекты довольно трудозатратные.

"Нам приходится мобилизовывать не только свои ресурсы, но и привлекать контур внешних связей по заграничным партнерам. В любом случае все производить самостоятельно не получается. Приходится искать некоторые компоненты за рубежом, в дружественных странах", - отметил он.

Компания "НеоМаш" образовалась в 2021 году. Основное производство – испытательное лабораторное оборудование для создания условий проведения экспериментов, для производства продукции, проведения анализов испытаний. Параллельно специалисты изготавливают некоторые виды сложных запчастей для нефтегазового оборудования на смену ушедшим с российского рынка.

"Мы работаем с такими компаниями и их аналитическими центрами, как "Новатэк", некоторыми подразделениями "Газпрома", "Лукойла", "Роснефти". С самого начала деятельности - с Российской академией наук. С некоторыми коммерческими предприятиями по производству химической продукции, в том числе и критической. У нас есть и коммерческая составляющая, и симбиоз науки, технологий и производства", - уточнил Владимир Блашинцев.

Сырье - нержавеющая сталь, жаропрочные сплавы на основе никеля с хромом – поступает от российских партнеров. Конструкторы на основе техзадания разрабатывают документацию. Чертежи поступают в цех, где идет создание деталей, сборка готовых изделий.

Начальник цеха завод "НеоМаш" Александр Юдин говорит, что два станка с ЧПУ и фрезерный – иностранного производства, остальное – российское. Есть, кстати, токарный станок, сохранившийся со времен СССР. 15 работников заняты производством.

"Каждый работник – мастер своего дела. Мало где вы встретите токаря-универсала, который выполнит детали по шестому квалитету точности, с теми параметрами, которые нам нужны", - подчеркнул Александр.

Главная задача, которую ставит перед собой коллектив молодого, перспективного предприятия, - рост производства, расширение клиентской базы, увеличение собственных компетенций.

"Наша продукция или на уровне мировых брендов, или аналогична. Это инженерная задача, и ее решения - соответствующие. Мы применяем лучшие материалы, технологии, способы производства", - сказал гендиректор ООО "НеоМаш".

Практически с момента основания компания является резидентом Нефтегазового кластера, пользуется всеми преференциями ассоциации. Впереди - участие в Промышленно-энергетическом форуме TNF.

Анжела Лебедева