В Тюмени запустили единственное в России производство чековой термоленты

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Производство чековой термоленты запустила "Боровская бумажная компания" в Тюмени 22 сентября. В новую промышленную площадку с уникальным оборудованием предприятие инвестировало 500 млн рублей. Здесь будут выпускать до 1,6 тыс. тонн продукции из отечественного сырья ежемесячно.

"Тюменская область для нас родной регион. Здесь очень понятная инвестиционная политика. Нам оказывалась огромная поддержка, поэтому мы будем и в дальнейшем развивать свой проект. На этой площадке создано производство полного цикла термочувствительной бумаги. Проект - прямое импортозамещение. Сырье мы покупаем у российских поставщиков и перерабатываем сами, поэтому курсовая разница не влияет на конечную стоимость нашего продукта. Живем в рублевой зоне", - рассказал генеральный директор группы компаний "АТМ Альянс" Денис Кучаев.

Предприятие масштабно развивает сбыт в России. Потребителями чековой термоленты являются торговые сети, банковский сектор, автозаправочные комплексы. Есть запрос на поставку тюменской продукции и со стороны компаний Арабских Эмиратов, стран СНГ и Восточной Европы.

Проект реализован при участии Минпромторга России и правительства Тюменской области.

"Наши меры поддержки позволяют в кратчайшие сроки реализовать такие проекты. Это и льготные займы, и важная составляющая для приобретения оборудования – наша программа субсидирования по лизингу на оборудование. Буквально за год создано новое уникальное производство в стране. А самое главное – инвестор заявил о третьем проекте в регионе. Динамика развития компании, а это кратный прирост объемов от года к году, заявленный сегодня объем в 600 тонн в 2024 году при запуске следующей очереди увеличится до 6 тысяч тонн. Это большая возможность занять рынок в стране", - подчеркнул заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

Если говорить о цифрах господдержки, то только по линии Инвестиционного агентства региона компании предоставлено более 70 млн рублей целевых займов, а также сопровождение и консультирование по ключевым бизнес-вопросам.

Значимость предприятия в Тюмени для многих отраслей промышленности страны отметил руководитель Центрального исследовательского института бумаги Евгений Тюрин. Он убежден, что "Боровская бумажная компания" дает возможность целлюлозно-бумажным комбинатам производить бумагу для чековой ленты.

"В России ранее от этих характеристик бумаги отказались, поскольку ее много импортировалось. Поэтому комбинаты перестроятся под характеристики – от 42 до 45 миллиметров на грамм. Компоненты для производства термопасты пока еще китайские, но пройдет полгода и я уверен, что 90 процентов химических составов будут российские. А это возрождение химпроизводств", - пояснил ученый.

Он уточнил, что уникальной является и сама технология. На бумагу наносится термопаста, которую необходимо высушить за короткий промежуток времени. После этого ее сматывают в большие бобины, которые далее нарезают под заказ. Точность – до микрона. Для этого на производстве собрали оборудование, аналогов которого нет в стране. Так, машина для нанесения термопокрытия на бумагу создана совместно ББК и китайской компанией.

Следующим этапом развития производства станет выпуск термоэтикеток для ритейла и маркетплейсов. В 2024 году планируется его запустить. Уже куплено здание, площадью 8 тыс. кв. м, что в два раза больше существующего. Там также установят высокотехнологичные линии. Примерный объем только частных инвестиций – около 1 млрд рублей.

Отметим, что производство чековой ленты группа компаний "АТМ Альянс" запустила в Боровском в 2022 году. Местоположение промплощадки дало название предприятию. В 2023 году в связи с расширением производства, предприятие переехало в Утешево. Реализуя последовательно стратегию развития ББК рассчитывает занять на рынке как минимум 20% и стать ключевым экспортером.

Оксана Корнеенкова