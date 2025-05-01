Тюменцы завоевали серебро межвузовской военно-инженерной универсиады

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Команда Военного учебного центра при ТюмГУ стала серебряным призером VII Межвузовской военно-инженерной универсиады, которая прошла в Тюмени на базе ТВВИКУ. Всего в соревнованиях приняли участие 11 команд из разных городов России, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Ребята участвовали в конкурсе визитных карточек, интеллектуальной игре "Брейн-ринг", спортивных состязаниях и военно-инженерной эстафете.

Военизированная эстафета "Без право на ошибку" — профессионально направленный конкурс по преодолению этапов в условиях, приближенных к боевым. Среди задач: проведение инженерной разведки с использованием БПЛА, обнаружение и поражение цели дроном-камикадзе; десантирование по канату с макета вертолёта МИ-8; преодоление препятствий и проделывание прохода в минном поле; подготовка к работе и запуск электростанции, маскировка техники с использованием комплекта маскировочной сети; устройство инженерных заграждений.

Тюменцы уступили команде Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления из Улан-Удэ и обошли четырехкратных победителей Универсиады прошлых лет — команду Донского государственного университета из Ростова-на-Дону.