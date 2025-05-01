Тюменским предпринимателям помогли зарегистрировать товарный знак

| Фото: компания «Who | Фото: компания «Who

Зарегистрировать товарный знак в Роспатенте помогли предпринимателям из Тюмени эксперты Регионального центра инжиниринга. Бренд "Who&Why" является семейным бизнесом Дениса и Анны Пышкиных. Творческая мастерская предлагает вышивку на одежде, сообщает департамент инвестполитики и господдержки предпринимательства Тюменской области.

Всё началось с небольшого бизнеса на дому, когда Анна Пышкина решила вышивать изображения на одежде с помощью бытовой вышивальной машинки. По мере роста заказов предприниматели взяли кредит на промышленное оборудование и усилили маркетинг, что привлекло первых крупных клиентов. Затем получили грант от центра "Мой бизнес" на полмиллиона рублей для дальнейшего развития.

С ростом популярности возникли и новые вызовы, связанные с защитой интеллектуальной собственности. Недобросовестные конкуренты стали использовать в своих соцсетях фотографии работ "Who&Why". Обращения в техподдержку и переговоры с плагиаторами оказались бесполезны.

"Я чувствую ответственность за то, что конкуренты вводят людей в заблуждение, используя примеры наших работ. Я окончила художественную школу и понимаю, какие материалы и техники использовать, в отличие от тех, кто просто делает однотонные закрасы и отправляет работы, не соответствующие ожиданиям заказчиков", – объясняет Анна Пышкина.

Команда Регионального центра инжиниринга помогла пройти все этапы, связанные с подготовкой документов и подачей заявки в Роспатент, а также предоставила льготные условия на услугу. Предприниматели оплатили 50 % от стоимости проекта, остальную часть суммы профинансировал Региональный центр инжиниринга.

Подробнее об условиях господдержки и услугах РЦИ можно узнать на сайте и по телефону +7 (3452) 534-000 (доб. 1035, 1028, 1018), адрес электронной почты - radionma@72to.ru.