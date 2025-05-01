В Тобольске обозначили планы развития программы "Открытая промышленность"

фото Агентства стратегических инициатив фото Агентства стратегических инициатив

Финал программы по развитию промышленного туризма "Открытая промышленность" проходит в Тобольске на площадке крупнейшего нефтехимического комплекса страны "ЗапСибНефтехима". Благодаря этой программе почти 2 тыс. российских предприятий открыли двери для школьников, студентов, местных жителей и туристов, сообщает Агентство стратегических инициатив.

Для Тюменской области, по словам заместителя губернатора Тюменской области Алексея Райдера, большая честь и гордость принять финал программы "Открытая промышленность". "Мы – регион, который готов не только делиться своими подходами к работе, но и впитывать лучшие решения коллег. Сегодня мы имеем уникальную возможность встретиться на общей площадке, обменяться опытом и продолжать движение вперёд в развитии промышленного туризма и реализации идей открытой промышленности", - сказал он.

Глава города Тобольска Петр Вагин видит в развитии промышленного туризма огромный потенциал для города. "Это новые возможности для привлечения инвестиций, создания рабочих мест и повышения туристической привлекательности, - отметил он. - Наш город обладает богатым промышленным потенциалом, который может быть интересен как российским, так и зарубежным туристам. Это и история освоения Сибири, и развитие нефтехимического производства и уникальные архитектурные решения объектов".

Министр промышленности и торговли России Антон Алиханов направил участникам финала приветственное слово, в котором отметил, что промышленный туризм является важным и действенным инструментом популяризации отечественной промышленности – в прошлом году более 2 млн человек посетили познавательные экскурсии на российских предприятиях. Такие мероприятия, по его оценке, способствуют развитию промышленного потенциала регионов Российской Федерации.

Во многих субъектах уже разработаны действенные меры поддержки промышленного туризма, сообщила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева в видеообращении. Команды регионов и предприятий создают комплексные проекты, направленные на формирование нового образа российской промышленности и повышение интереса к инженерным и производственным профессиям.

По итогам 2024 года более 500 человек из 70 регионов прошли образовательную программу "Открытая промышленность" и получили новую специальность в сфере промышленного туризма. "Участники сегодня получили дипломы профессиональной переподготовки по направлению "Организация промышленного туризма, – рассказала заместитель генерального директора АСИ Ольга Захарова. – Агентство продолжит работу в части привлечения внимания молодежи к промышленности".

В перспективе программа "Открытая промышленность" продолжит международное расширение. Уже в 2025 году создан путеводитель по промышленному туризму Союзного государства "Две страны, тысяча заводов", включающий более 50 предприятий России и Беларуси, объединённых кооперационными связями и общей историей. В октябре 2025 года в Амурской области запланирован российско-китайский форум по промышленному туризму. Кроме того, промышленный туризм признан перспективным направлением в Узбекистане, планируются реверсные миссии и программы обмена опытом между ОАЭ и Китаем. Летом пройдет сессия по промышленному туризму в Таджикистане.

Советник министра промышленности и торговли России Дмитрий Лысков подчеркнул, что промышленный туризм наравне с медиа является эффективным инструментом формирования и демонстрации образа отечественной промышленности.

29 мая в рамках финала программы запланирована защита проектов предприятий, разработанных в рамках "Открытой промышленности". Главным событием станет – торжественное мероприятия с выдачей дипломов.

Организаторами мероприятия выступили АСИ, СИБУР, правительство Тюменской области при поддержке Минпромторга России и Фонда Росконгресс.