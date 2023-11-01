В Тюменской области сформировали сборную по самбо

| Фото: пресс-службы «Единой России» | Фото: пресс-службы «Единой России»

Почти 200 спортсменов из девяти муниципальных образований Тюменской области приняли участие в чемпионате и первенстве региона по самбо, которые прошли в Нижнетавдинском районе.

В рамках чемпионата выявили победителей в шести весовых категориях у мужчин и в двух у женщин.

Так, в весе до 64 кг равных не было представителю ТВВИКУ Андрею Петрову, в весе до 71 кг победу праздновал тюменец Артем Проваторов, в весе до 79 кг - еще один житель областной столицы Никита Огорельцев. Первые места в весовых категориях 88 кг, 98 кг и 98+ заняли курсанты ТВВИКУ Джамалдин Алдерханов, Кирилл Беляев и Даниил Фатхуллин.

В весе до 65 кг среди женщин победа досталась представительнице центра "Тюмень-дзюдо" Эмме Шейман, ее одноклубница Алена Володченко стала первой в категории до 59 кг.

Также был определен победитель в боевом самбо. Им в весовой категории до 88 кг стал Ахмед Бибиев, представляющий тюменский клуб "Старт ХХI век".

В рамках первенства Тюменской области в возрастной группе 16-18 лет названы победители у юношей в девяти и у девушек в семи весовых категориях.

Курсант Тюменского президентского кадетского училища Альберт Милюков стал лучшим в весовой категории до 49 кг. В весе 79 кг отличился Антон Куликов из тобольской спортивной школы №1. Все остальные призовые места разделили между собой воспитанники тюменского "Центра дзюдо": Илья Шуватов (53 кг), Ефим Подъянов (58 кг), Максим Слепнев (64 кг), Вячеслав Башкирцев (71 кг), Богдан Фомичев (88 кг), Рашид Хадзиев (98 кг) и Алексей Никулин (98+ кг).

Победительницами в возрастной категории 16-18 лет среди девушек стали Надежда Огай (44 кг, спортивная школа Нижней Тавды), Екатерина Фоминых (47 кг, детско-юношеская спортивная школа, с. Бердюжье), Александра Пономарева (50 кг, тюменский "Центр дзюдо"), Елена Лебедева (54 кг, тюменская спортивная школа №1), Елизавета Марченко (59 кг, "Центр дзюдо"), Айжан Алиева (65 кг, "Центр дзюдо"), Ангелина Голова (72 кг, тобольская спортивная школа №1).

В возрастной категории 19-20 лет воспитанник "Тюмень-дзюдо" Александр Благодарев стал победителем в весе до 64 кг. Двое представителей Тюменского государственного медуниверситета отличились в весе 71 и 79 кг - это Ибрагим Ахильгов и Магамед Шахнавазов. Бекхён Дербичев успешно защитил честь родного клуба "Тюмень-дзюдо" в весе 88 кг. Курсант ТВВИКУ Кирилл Беляев лидировал в категории 98 кг.

Среди юниорок 18-20 лет лучшими оказались Карина Алыпкачева (50 кг, ТюмГМУ) и Эмма Шейман (65 кг, "Тюмень-дзюдо"). Также определились чемпионы в боевом самбо в двух весовых категориях среди юношей 16-18 лет: это Владимир Андреев из РСВПЦС "Победа" и Степан Калеев из тюменского спортклуба "Щит и меч".

Все победители чемпионата и первенства Тюменской области вошли в состав сборной региона по самбо. Следующими соревнованиями, которые ждут тюменских самбистов, станут первенство и чемпионат Уральского федерального округа, которые пройдут 14 -18 декабря в Верхней Пышме (Свердловская область).

Самбо или самозащита без оружия - советский, а с 1966 года - международный вид спортивного и прикладного единоборства, разработанный в 1920-1930 годах на основе борьбы дзюдо, джиу-джитсу под руководством Василия Ощепкова, Виктора Спиридонова и Анатолия Харлампиева.

После признания самбо ФИЛА в 1966 году и включения его с 1973 года в программу чемпионата мира по борьбе наравне с классической и вольной борьбой, этот вид спорта стал очень популярен в мире.

В нашем регионе этот вид спорта обрел второе дыхание после запуска в июле 2022 года партийного проекта "Единой России" "Zа самбо". Целью проекта является развитие и популяризация самбо как отечественного вида спорта и важной составляющей российской культуры, а также организация работы секций самбо в сельских территориях, содействие строительству и реконструкции залов самбо, сообщает пресс-служба партии.

"Единая Россия" поддерживает самбо, потому что этот спорт, по словам секретаря регионального отделения "Единой России", председателя общественного совета партпроекта "Za самбо" Андрея Артюхова, воспитывает настоящих мужчин.

"Нам удалось многое сделать, - заявил он. - На 1 октября этого года количество занимающихся самбо в области увеличилось и составило 3622 человека, что на 1978 человек больше, чем в 2022 году. Самбо занимаются в 16 муниципальных образованиях Тюменской области. В 2022 году - в десяти".

Андрей Артюхов внес личный вклад в развитие этого вида спорта в Тюменском регионе, выделив 4,5 миллиона на приобретение экипировки для ребят из Аромашево, Тобольска, Ишима, Тюмени и Уватского района, отмечено в сообщении пресс-службы "Единой России".