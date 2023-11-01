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Прямая линия губернатора Тюменской области с жителями начнется в 17 часов

Губернатор, 09:40 29 ноября 2023

Сергей Мжельский | Фото: Сергей Мжельский

Прямая линия губернатора Тюменской области Александра Моора для жителей региона состоится 29 ноября, начало в 17 часов.

Глава субъекта ответит на вопросы земляков в прямом эфире в своих аккаунтах в социальных сетях.

Задать вопросы можно: во ВКонтакте, в "Одноклассниках", по телефону 122.

Как напоминает информационный центр правительства Тюменской области, в 2022 году прямая линия длилась более полутора часов, главе региона поступило более 1 тыс. 400 вопросов.

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# Александр Моор , прямая линия

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