Прямая линия губернатора Тюменской области с жителями начнется в 17 часов
Губернатор, 09:40 29 ноября 2023
| Фото: Сергей Мжельский
Прямая линия губернатора Тюменской области Александра Моора для жителей региона состоится 29 ноября, начало в 17 часов.
Глава субъекта ответит на вопросы земляков в прямом эфире в своих аккаунтах в социальных сетях.
Задать вопросы можно: во ВКонтакте, в "Одноклассниках", по телефону 122.
Как напоминает информационный центр правительства Тюменской области, в 2022 году прямая линия длилась более полутора часов, главе региона поступило более 1 тыс. 400 вопросов.