Прямая линия губернатора Тюменской области с жителями начнется в 17 часов

| Фото: Сергей Мжельский | Фото: Сергей Мжельский

Прямая линия губернатора Тюменской области Александра Моора для жителей региона состоится 29 ноября, начало в 17 часов.

Глава субъекта ответит на вопросы земляков в прямом эфире в своих аккаунтах в социальных сетях.

Задать вопросы можно: во ВКонтакте, в "Одноклассниках", по телефону 122.

Как напоминает информационный центр правительства Тюменской области, в 2022 году прямая линия длилась более полутора часов, главе региона поступило более 1 тыс. 400 вопросов.