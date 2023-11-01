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Экономисты ТюмГУ вошли в тройку лидеров олимпиады по экономической безопасности

Общество, 12:48 29 ноября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Студенты четвертого и пятого курсов специальности "Экономическая безопасность" Финансово-экономического института ТюмГУ Софья Беляева, Анастасия Демидова и Анастасия Шарова достойно выступили в VI Всероссийской студенческой олимпиаде по экономической безопасности. В общекомандном зачете по итогам всех этапов олимпиады команда тюменского вуза заняла второе место, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

"ТюмГУ не только помогает сформировать необходимую базу знаний и умений в сфере экономической безопасности, но и дает возможности для ее развития, поэтому я признательна нашим преподавателям за увлекательную и плодотворную работу над исследованием, а также за поддержку и веру в наши силы. Во время всех этапов олимпиады ощущалась серьезная конкуренция, поэтому вдвойне приятно, что наш уровень подготовки так высоко оценили члены жюри", – сказала Софья Беляева.

Олимпиада проводилась в онлайн-формате и включала три этапа. По итогам индивидуального тестирования Анастасия Демидова удостоена диплома третьей степени. Также дипломом третьей степени награждена Софья Беляева за решение кейс-задания, направленного на оценку экономической безопасности действующего предприятия. В рамках третьего этапа "Научный конкурс" исследование участниц команды ТюмГУ "Обеспечение рождаемости населения в контексте социально-экономической безопасности региона" получило диплом второй степени.

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# конкурсы , ТюмГУ

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