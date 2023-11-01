В Абатском районе водитель Mercedes выпил самогона и поехал кататься
Происшествия, 12:14 30 ноября 2023
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Mercedes остановил наряд ДПС в д. Еремина Абатского района 29 ноября. 32-летний водитель был пьян, сообщает ГИБДД Тюменской области.
Показания алкотестера составили 0.46 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Мужчина пояснил, что выпил самогон и поехал с друзьями прокатиться на автомобиле.
Водитель привлечён к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ. Автомобиль помещён на спецстоянку.