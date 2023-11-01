В Абатском районе водитель Mercedes выпил самогона и поехал кататься

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Mercedes остановил наряд ДПС в д. Еремина Абатского района 29 ноября. 32-летний водитель был пьян, сообщает ГИБДД Тюменской области.

Показания алкотестера составили 0.46 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Мужчина пояснил, что выпил самогон и поехал с друзьями прокатиться на автомобиле.

Водитель привлечён к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ. Автомобиль помещён на спецстоянку.