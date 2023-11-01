  • 30 ноября 202330.11.2023четверг
  • USD88,8841
    EUR97,6503
  • В Тюмени -4..-6 С 3 м/с ветер северный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

В Абатском районе водитель Mercedes выпил самогона и поехал кататься

Происшествия, 12:14 30 ноября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Mercedes остановил наряд ДПС в д. Еремина Абатского района 29 ноября. 32-летний водитель был пьян, сообщает ГИБДД Тюменской области.

Показания алкотестера составили 0.46 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Мужчина пояснил, что выпил самогон и поехал с друзьями прокатиться на автомобиле.

Водитель привлечён к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ. Автомобиль помещён на спецстоянку.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# ГИБДД Тюменской области

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:14 30.11.2023В Абатском районе водитель Mercedes выпил самогона и поехал кататься
11:52 30.11.2023До 15 лет тюрьмы грозит 81-летнему тоболяку за убийство жены
17:13 29.11.2023В Тюмени подрядчик отремонтировал крыши 12 домов после вмешательства прокуратуры
17:02 29.11.2023Подросток без водительских прав катался на автомобиле знакомой в Голышманово