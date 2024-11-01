Водителя иномарки, сбившего ребенка во дворе, ищут в Тюмени

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Сотрудники Госавтоинспекции разыскивают водителя, который устроил ДТП во дворе дома на ул. Вересковой на Лесобазе в Тюмени и скрылся.

“Водитель Hyundai Equus сбил ребенка и въехал в припаркованный автомобиль. Наряд ДПС, прибывший по вызову, установил со слов мальчика и его мамы, которые находились на месте инцидента, что несовершеннолетний не пострадал”, – сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Оформлено ДТП без пострадавших: наезд на припаркованный автомобиль.

Госавтоинспекция призывает водителя прибыть в дежурную часть Госавтоинспекции на ул. Одесской, 16.