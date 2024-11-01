Женщина и ее дочь пострадали в аварии в Тюменской области

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Toyota и Volkswagen столкнулись на 19-м километре автодороги Тюмень – Салаирка, на границе Свердловской области 27 ноября. Пострадали женщина и ее дочь из одной иномарки, сообщает региональная Госавтоинспекция.

По предварительным данным, Toyota выехала на полосу встречного движения из-за того, что 54-летний водитель уснул за рулем. В аварии пострадали 40-летняя водитель автомобиля Volkswagen и ее 12-летняя дочь. У них – ушибы.

Девочка перевозилась в автомобиле в детском удерживающем устройстве.

Обстоятельства ДТП выясняются.