  • 27 ноября 202427.11.2024среда
  • USD105,0604
    EUR110,4943
  • В Тюмени -5..-7 С 1 м/с ветер южный

Женщина и ее дочь пострадали в аварии в Тюменской области

Происшествия, 17:47 27 ноября 2024

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Toyota и Volkswagen столкнулись на 19-м километре автодороги Тюмень – Салаирка, на границе Свердловской области 27 ноября. Пострадали женщина и ее дочь из одной иномарки, сообщает региональная Госавтоинспекция.

По предварительным данным, Toyota выехала на полосу встречного движения из-за того, что 54-летний водитель уснул за рулем. В аварии пострадали 40-летняя водитель автомобиля Volkswagen и ее 12-летняя дочь. У них – ушибы.

Девочка перевозилась в автомобиле в детском удерживающем устройстве.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# авария , Госавтоинспекция Тюменской области

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:58 27.11.2024Водителя иномарки, сбившего ребенка во дворе, ищут в Тюмени
17:47 27.11.2024Женщина и ее дочь пострадали в аварии в Тюменской области
17:13 27.11.2024Штраф в 200 тысяч рублей заплатила компания за рассылку рекламных sms в Тюмени
14:49 27.11.2024Пенсионер в Абатском районе вырастил маковое поле к своему дню рождения