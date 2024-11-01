Женщина и ее дочь пострадали в аварии в Тюменской области
Происшествия, 17:47 27 ноября 2024
| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области
Toyota и Volkswagen столкнулись на 19-м километре автодороги Тюмень – Салаирка, на границе Свердловской области 27 ноября. Пострадали женщина и ее дочь из одной иномарки, сообщает региональная Госавтоинспекция.
По предварительным данным, Toyota выехала на полосу встречного движения из-за того, что 54-летний водитель уснул за рулем. В аварии пострадали 40-летняя водитель автомобиля Volkswagen и ее 12-летняя дочь. У них – ушибы.
Девочка перевозилась в автомобиле в детском удерживающем устройстве.
Обстоятельства ДТП выясняются.