На улице Станционной в Тюмени на пожаре пострадали люди

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Два человека, по предварительной информации, получили травмы при пожаре на ул. Станционной в Тюмени днем 28 ноября. Троих спасли, четверых эвакуировали.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщил заместитель начальника пресс-службы регионального управления МЧС России Александр Зубарев.

Сообщение о пожаре в жилом многоквартирном доме на ул. Станционной, 14а поступило в 12 часов 11 минут. В тушении участвовали 22 сотрудника областного главка МЧС, задействовано восемь единиц основной и специальной техники.

"Пожар произошел в одной из квартир на шестом этаже. Он ликвидирован оперативно на площади 15 квадратных метров", — добавил Александр Зубарев.

Причина ЧП на Войновке устанавливается.

Инна Пахомова