На улице Станционной в Тюмени на пожаре пострадали люди
Два человека, по предварительной информации, получили травмы при пожаре на ул. Станционной в Тюмени днем 28 ноября. Троих спасли, четверых эвакуировали.
Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщил заместитель начальника пресс-службы регионального управления МЧС России Александр Зубарев.
Сообщение о пожаре в жилом многоквартирном доме на ул. Станционной, 14а поступило в 12 часов 11 минут. В тушении участвовали 22 сотрудника областного главка МЧС, задействовано восемь единиц основной и специальной техники.
"Пожар произошел в одной из квартир на шестом этаже. Он ликвидирован оперативно на площади 15 квадратных метров", — добавил Александр Зубарев.
Причина ЧП на Войновке устанавливается.
Инна Пахомова