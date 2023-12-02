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МФК "Тюмень" сыграет с одним из лидеров Суперлиги в Югорске

Спорт, 08:47 02 декабря 2023

группа "МФК "Тюмень" Вконтакте | Фото: группа "МФК "Тюмень" Вконтакте

С одним из лидеров турнирной таблицы чемпионата PARI-Суперлиги по мини-футболу встретится МФК "Тюмень" в Югорске 2 и 3 декабря. Десятый тур тюменцы сыграют с "Газпромом-Югрой", сообщает Вслух.ру.

Сейчас "Тюмень" занимает шестое место в турнирной таблице. За 18 поединков клуб набрал 28 очков. Было девять побед и девять поражений. Отмечается, что у "Газпром-Югры" в арсенале 34 заработанных очка и двенадцать побед. Клуб занимает второе место турнирной таблицы.

На прошлой неделе МФК "Тюмень" получил путевку в четвертьфинал Бетсити Кубка России после домашнего и выездного матчей с "Сибиряком" из Новосибирска.

В следующем туре "Тюмень" сыграет с "Норильским никелем". Первая игра, на выезде, пройдет 8 декабря.

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