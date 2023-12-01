Жители и гости Москвы получат подарки за игру в такси от Visit Tyumen

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Туристический потенциал Тюменской области презентуют в парке "Зарядье" в Москве с 8 по 10 декабря. Жители столицы смогут сесть в знаменитое новогоднее такси и выиграть подарки от Visit Tyumen.

"Вместе с Агентством туризма и продвижения Тюменской области будем представлять туристический потенциал на протяжении трех дней. Пройдет и деловая часть. Презентуем все наши турпродукты, в том числе те, которые запланированы на время проведения новогодних каникул", — рассказала директор регионального департамента потребительского рынка и туризма Мария Трофимова.

В парке "Зарядье" будет работать делегация Visit Tyumen, экскурсоводы, туроператоры. В брендированном такси жители Москвы и гости столицы смогут выиграть подарки, правильно ответив на вопросы о регионе. Среди призов - путевки в Тюменскую область.

Напомним, 30 ноября на Цветном бульваре в Тюмени открылись три туристско-информационных центра Москвы. Яркие павильоны рассчитаны на разные аудитории, один из них ориентирован на детей. Они будут работать по 4 декабря с 10 до 20 часов. Все дни около ТИЦ организуют подвижные игры, конкурсы и другие активности от Деда Мороза. С 16 часов начинаются чаепития. Розыгрыши стартуют у центров в 17 часов.

Инна Пахомова