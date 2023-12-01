Тюменцы могут выиграть подарки и спланировать отдых в столице в инфоцентрах Москвы на Цветном бульваре

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Выиграть подарки, спланировать путешествие в Москву, проконсультировавшись со специалистами, жители Тюмени смогут в трех туристических информационных центрах столицы, которые открыли на Цветном бульваре в Тюмени 30 ноября.

Открытие центров Москвы в центре Тюмени стало уже традицией. В 2022 году работал один ТИЦ. В этот раз свои двери открыли три павильона. Яркие центры рассчитаны на разные целевые аудитории. Один из них подготовлен специально для юных горожан, чтобы они вместе с родителями выбрали интересные программы. В нем дети могут принять участие в викторины с вопросами о столице и выиграть тетради, блокноты, ручки.

Юных тюменцев ежедневно развлекают Дед Мороз и большой белый медведь. Волшебник спрашивает ребят о зданиях и локациях столицы, за правильные ответы победители получают подарки, например, шоперы.

Как рассказала директор регионального департамента потребительского рынка и туризма Мария Трофимова, все три центра работают, чтобы рассказать о туристических активностях в Москве. Здесь можно будет подобрать события для себя, выиграть призы, поучаствовать в московском чаепитии.

"В центре "Москва рядом" можно узнать о доступных турпродуктах Москвы, проконсультироваться у специалистов. Сегодня Москва не ограничивается только Красной площадью и Кремлем, музеями и галереями. В столице большое количество локаций, спланировать свое путешествие можно не на два дня, а на целую неделю. В центральном ТИЦ собрана информация, касающаяся новогодних каникул. Уже сейчас мы предлагаем всем жителям Тюменской области спланировать новогодние праздники в Москве. Коллеги из Мостуризма приготовили множество сюрпризов, викторины, розыгрыши", — поделилась Мария Трофимова.

Инфоцентры расположены на Цветном бульваре около Центральной арки. Они будут работать по 4 декабря с 10 до 20 часов. Все дни около ТИЦ организуют подвижные игры, конкурсы и другие активности от Деда Мороза. С 16 часов начинаются чаепития. Розыгрыши стартуют у центров в 17 часов. 1 декабря здесь разыграют путевку в отель Radisson и брендированный мерч.

Участвовать в викторине можно в течение дня. Тюменка Дарья ответила на вопросы о Москве и получила приглашение на посещение Останкинской телебашни. "У меня как раз планируется поездка, поэтому подарок пришелся кстати", — сказала девушка.

Тюменская область плотно сотрудничает с правительством Москвы. Соглашение о сотрудничестве в сфере культуры, туризма, креативных индустрий было подписано в конце 2022 года в Москве. На протяжении длительного времени с командой Мостуризма реализуют совместные проекты, например, обмениваются туристическими потоками.

Сотрудничество в плане размещения ТИЦ можно назвать обоюдным. С 8 по 10 декабря туристический потенциал Тюменской области презентуют на Красной площади.

Инна Пахомова