В Тюмени объем инвестиций в основной капитал ежегодно растет на 50 %

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Объем инвестиций в основной капитал Тюмени по итогам 2022 года вырос на 50 % в сравнении с предыдущим годом. Аналогичные показатели ожидаются по итогам 2023 года.

Об этом глава города Руслан Кухарук заявил во время доклада по развитию экономики Тюмени в Тюменской облдуме 6 декабря.

20 инвестиционных проектов с общим объёмом инвестиций 15 млрд рублей реализовано в областной столице с 2022 г. Среди них строительство санатория "Светлый", второй очереди многофункционального госпиталя "Мать и дитя", многопрофильного медицинского центра с круглосуточным стационаром "ЮниМед", международной частной школы, спорткомплекса в Восточном округе, футбольного центра "Дерби" и теннисного центра.

По итогам реализации масштабных инвестпроектов создано 1 тыс. 723 рабочих места.